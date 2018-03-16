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Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimlilerin yarısı arttı

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama haberlerinin ardından son 24 saatte güne artışla başlayan piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin yarısı arttı

16 Mart 2018 20:48

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama haberlerinin ardından son 24 saatte güne artışla başlayan piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin yarısı arttı.
Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk beş sanal para birimi son 24 saatte yükselirken, diğer yarısı da düştü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.96\'lık artışla 8 bin 514 dolardan işlem görürken, 144 milyar 83 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 42.8’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk beş sanal para birimindeki artışın da etkisiyle piyasa hacmi 336 milyar 716 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacm, 13 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitocin yüzde 2.96,
- Ethereum yüzde 1.41,
- Ripple yüzde 0.22,
- Bitcoin Cash yüzde 3.67,
- Litecoin yüzde 3.21 artarken,
- Cardano yüzde 1.61,
- NEO yüzde 0.59,
- Stellar yüzde 0.10,
- EOS yüzde 0.35,
- Monero yüzde 0.73 düştü.

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