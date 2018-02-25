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Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli sanal para birimlerine bir yenisi eklendi

İstanbul, 25 Şubat (DHA)- Kripto para birimleri piyasasında dün akşam saatlerinde gözlemlenen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10’uncu sanal para birimi olan Dash yerini IOTA’ya bıraktı

25 Şubat 2018 12:59

İstanbul, 25 Şubat (DHA)- Kripto para birimleri piyasasında dün akşam saatlerinde gözlemlenen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10’uncu sanal para birimi olan Dash yerini IOTA’ya bıraktı.
Kripto para birimlerinde dün akşam saatlerinde gözlemlenmeye başlayan düşüşün de etkisiyle toplam 1,519 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara karşılık gelen yüzde 2.9’luk bir düşüşle 436 milyar 545 milyon dolara geriledi.
Çeşitli ülkelerden gelen düzenlemelerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte yüzde 12.92’lik artış gösteren IOTA, en yüksek hacimli 10’uncu sanal para birimi Dash’i geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 4.69 azalarak 9 bin 903 dolardan işlem gördü. Bitcoin toplam 167 milyar 217 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.3’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 333 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişiklikler ise şöyle:

Bitcoin yüzde 4.69,

Ethereum yüzde 1.19,

Ripple yüzde 2.85,

Bitcoin Cash yüzde 5.26,

Litecoin yüzde 1.88

Cardano yüzde 5.03

NEO yüzde 3.02

Stellar yüzde 5.42,

EOS yüzde 3.08 düşerken,

IOTA yüzde 12.92 arttı.

 

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