KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10'dan Tether düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde görülen artış eğilimi etkisini sürdürürken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Tether düştü.

Toplam 11,500 adet piyasada işlem gören 1,602 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.77’lik bir artışla 6,630 dolara yükseldi ve 113 milyar 571 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.06 ile sadece Tether düşerken, yüzde 15.67 ile en çok Cardano arttı.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 1.22 ile Status, yüzde 1.09 ile Cortex, yüzde 0.31 ile Bitcoim Diamond ve yüzde 0.12 ile MOAC geriledi ve en çok artış yüzde 41.71 ile 77’inci sıradaki WAX’de görüldü.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 17 milyar dolara denk gelen yüzde 6.6’lık bir artışla 273 milyar 827 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 855 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.77

- Etheruem yüzde 6.61

- Ripple yüzde 10.57

- Bitcoin Cash yüzde 10.65

- EOS yüzde 13.98

- Litecoin yüzde 10.71

- Cardano yüzde 15.67

- Stellar yüzde 10.30

- IOTA yüzde 13.08 artarken

- Tether yüzde 0.06 düştü.