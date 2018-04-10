KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10'daki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasaları hakkında dün Birleşik Krallık merkezli finansal piyasalar yetkili denetleme kuruluşu Financial Conduct Authority’nin (FCA) açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki düşüş sürüyor.

Toplam 10,207 adet piyasada işlem gören 1,563 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.28’lik bir düşüşle 6 bin 760 dolara gerilerken, 114 milyar 709 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 44.2’sini oluşturdu.

FCA açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91’i düşerken, son 24 saatte yüzde 10.84’lük bir düşüşle 95’inci sıradaki Particl düşerken, artan dokuz sanal para birimi arasından son 24 saatte en çok yüzde 27.22’lik bir artışla 77’inci sıradaki Mixin arttı.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş seyrinin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.2’lik bir düşüşle 259 milyar 413 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 632 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.28

- Ethereum yüzde 3.10

- Ripple yüzde 3.69

- Bitcoin Cash yüzde 5.17

- Litecoin yüzde 5.82

- EOS yüzde 3.02

- Cardano yüzde 6.63

- Stellar yüzde 6.37

- NEO yüzde 7.43

- IOTA yüzde 6.25 düştü.