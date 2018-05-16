KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100'den 96'sı düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 96’sının gerilemesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 1,622 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.88’lik bir düşüşle 8,242 dolara gerilerken, 140 milyar 426 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.3’ünü oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte en yüksek artış gösteren birim yüzde 2.42 artışla Veritaseum olurken en yüksek düşüş ise yüzde 20.77 ile Mithrill’de görüldü.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 93’ünün ve en yüksek hacimli ilk 10 birimin düşmesiyle piyasa hacmi sabah 376 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 916 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.88

- Ethereum yüzde 4.49

- Ripple yüzde 6.07

- Bitcoin Cash yüzde 9.78

- EOS yüzde 11.84

- Litecoin yüzde 4.13

- Cardano yüzde 9.06

- Stellar yüzde 10.64

- IOTA yüzde 7.52

- TRON yüzde 9.05 düştü