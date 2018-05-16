KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100'den 93'ü düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 93’ünün gerilemesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 1,622 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.80’lik bir düşüşle 8,250 dolara gerilerken, 140 milyar 553 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.3’ünü oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte en yüksek artış gösteren birim yüzde 11.63 artışla WAX olurken en yüksek düşüş ise yüzde 23.99 ile Mithrill’de görüldü.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 93’ünün ve en yüksek hacimli ilk 10 birimin düşmesiyle piyasa hacmi sabah 376 milyar 494 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.80

- Ethereum yüzde 6.27

- Ripple yüzde 8.53

- Bitcoin Cash yüzde 11.87

- EOS yüzde 13.71

- Litecoin yüzde 7.45

- Cardano yüzde 10.61

- Stellar yüzde 9.61

- IOTA yüzde 4.32

- TRON yüzde 9.95 düştü