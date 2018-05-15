T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100'den 91'i arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kişi ve kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasada son zamanlarda etkili olan dalgalanmanın yerini artışa bırakmasıyla en yüksek hacimli ilk 100 kripto par

15 Mayıs 2018 13:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kişi ve kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasada son zamanlarda etkili olan dalgalanmanın yerini artışa bırakmasıyla en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91’i arttı.
Toplam 10,988 adet piyasada işlem gören 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.31’lik bir artışla 8,773 dolara yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.77’lik bir artışla en çok Litecoin ve ilk 100 arasında yüzde 44.61’lik bir artışla en çok Zcash yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100’de görülen genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 22 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6’lı kbir artışla 408 milyar 552 milyon dolar düzeyine yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 149 milyar 422 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar 897 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.29
- Ethereum yüzde 4.64
- Ripple yüzde 4.34
- Bitcoin Cash yüzde 3.43
- EOS yüzde 1.94
- Litecoin yüzde 7.87
- Cardano yüzde 3.38
- Stellar yüzde 4.69
- IOTA yüzde 3.53
- TRON yüzde 0.96 yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMayıs DHAKriptoToplamBitcoinPiyasanınLitecoinZcashEnEthereumRippleBitcoin CashEOSCardanoStellarIOTATRON

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24