KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100'den 87'si geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında hafta başından beri görülen artış eğilimi, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin kripto para birimleri işlemleri yasağının kaldırılmasını reddetmesiyle yerini düşüşe bırakırken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 87’si geriledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) ülke genelinde bütün finansal kurumlarda uygulamaya koyduğu kripto para birimleri işlemleri gerçekleştirme yasağını kaldırmayı reddetti.

Açıklamaların ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.18’lik bir düşüşle 6,501 dolara gerilerken, 111 milyar 369 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.1’ini oluşturdu.

Toplam 1,607 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi gerilerken, son 24 saatte yüzde 9.70 ile en çok düşüş yedinci sıradaki Cardano’da görüldü.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından yüzde 19.35 ile 91’inci sıradaki WAX’da görülürken, açıklamaların da etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 3.4’lük bir düşüşle 264 milyar 630 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 352 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.15

- Etheruem yüzde 3.60

- Ripple yüzde 5.11

- Bitcoin Cash yüzde 6.64

- EOS yüzde 4.38

- Litecoin yüzde 4.49

- Cardano yüzde 9.70

- Stellar yüzde 5.85

- IOTA yüzde 3.90

- Tether yüzde 0.01 düştü.