KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10 birimin dokuzu düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Toplam 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki genel düşüş seyri etkisiyle piyasa hacmi 427 milyar 192 milyon dolara geriledi.

Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.17’lik bir düşüşle 9,259 dolara geriledi. Bitcoin 157 milyar 603 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.9’unu oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 26.39’luk bir artışla en çok 95’inci sıradaki BitcoinDark yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından ise son 24 saatte yüzde 0.74 ile yine sadece EOS yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 707 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.17

- Ethereum yüzde 8.35

- Ripple yüzde 5.98

- Bitcoin Cash yüzde 6.95

- Litecoin yüzde 5.63

- Cardano yüzde 6.48

- Stellar yüzde 7.28

- IOTA yüzde 7.15

- TRON yüzde 3.87 düşerken

- EOS yüzde 0.74 arttı.