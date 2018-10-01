KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10'un yedisi geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – Çin’in önde gelen risk sermaye şirketlerinden BitFund’ın kurucusu ve ünlü yatırımcı Li Xialoi’nin blockchain ve ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projelerine artık daha fazla yatırım yapmayacağını duyurmasının ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yedisi geriledi.

Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da konya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugünde itibaren Li Xialoi kişisel olarak (blockchain veya söz konusu projelerin daha erken evreleri dahil olmak üzere) herhangi bir projeye yatırım yapmayacak. Bu sebeple bundna sonra ehrhangi bir projede ‘Li Xialoi’ ismini görürseniz (Şu ana kadar birçok projede ismim geçti ve bunların yüzde99’u abartı) göz ardı edin. Birkaç yıl boyunca kariyer değişimime odaklanmayı planlıyorum. Şimdi ne yapacağım konusunda ise emin değilim.”

Xiaoli’den gelen haberlerin etkisiyle piyasada dalgalanmalar baş gösterirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.33’lük bir artışla 6,610 dolara yükseldi ve 114 milyar 357 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yedisi gerilerken, yüzde 0.33, yüzde 1.55 ve yüzde 0.95 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Stellar ve Monero arttı. En büyük 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 53’ü geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 10.17 ile 64’üncü sıradaki Eternal Token öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 223 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 134 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitocin yüzde 0.33

6.Stellar yüzde 1.55

10.Monero yüzde 0.95 artarken,

2.Ethereum yüzde 0.75

3.Ripple yüzde 1.06

4.Bitcoin Cash yüzde 0.50

5.EOS yüzde 1.22

7.Litecoin yüzde 0.29

8.Tether yüzde 0.03

9.Cardano yüzde 0.71 düştü.