KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100'ün 73'ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin birçok kurum ve kişiden açıklamalar gelmeye devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 73’ü geriledi.

Finansal danışmanlık şirketi deVere Group kurucusu ve CEO’su Nigel Green, Bitcoin’in paranın aktarılma yöntemini tamamen değiştirerek “kripto devrimine” öncülük ettiğini belirtirken, gelecek yıllarda ise kripto para birimleri kullanımının artması ve piyasaya sürülecek yeni kripto para birimleriyle Bitcoin değerinin “gözle görülür” bir şekilde düşeceğini söyledi.

CCN’de yer alan habere göre Green şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimsenin hevesini kırmak istemem; ancak, Bitcoin’in kripto para birimleri piyasası üzerindeki etkisi ve hakimiyeti, 10 yıllık tarihinin ardından gözle görülür bir şekilde düşecek. Bu duruma da kripto para birimlerinin gittikçe benimsenmesi ve hem özel hem de devlet sektörlerinin daha fazla dijital varlık piyasa sürmesi sebep olacak ve Bitcoin için rekabet oluşacak.”

Benzer bir açıklama geçen hafta Belçika merkezli Investing Haven internet sitesinde de yer almıştı. Investing Haven’ın kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojileri 2019 öngörüsünde, Bitcoin’in kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi olmaya devam edebileceği, fakat son yedi yılda Bitcoin’de görülen değer artışının tekrarlanamayabileceği yer almıştı.

Green’in açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.41’lik bir düşüşle 6,485 dolara yükseldi ve 209 milyar 160 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.8’ini oluşturdu.

Toplam 15,293 adet piyasada işlem gören 2,062 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.19 ile yalnızca Tether yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 73’ü gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 11.22 ile 100’üncü sıradaki Dropil öncülük etti.

Genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 209 milyar 160 milyon dolar olarak hesaplanırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 9 milyar 823 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.41

2.Ethereum yüzde 1.27

3.Ripple yüzde 1.91

4.Bitcoin Cash yüzde 1.08

5.EOS yüzde 0.74

6.Stellar yüzde 2.75

7.Litecoin yüzde 0.74

9.Cardano yüzde 2.26

10.Monero yüzde 2.43 düşerken

8.Tether yüzde 0.19 yükseldi.