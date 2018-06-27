KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100'den 97'si geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 97’si geriledi.

Toplam 11,276 adet piyasada işlem gören 1,590 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.53’lük bir düşüşle 6,105 dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş eğiliminde son 24 saatte yüzde 7.00 ile EOS başı çekerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise yüzde 12.69 ile en çok 90’ıncı sıradaki Veritaseum geriledi.

TRON’u geride bırakarak dün öğle saatlerinde 10’uncu sıraya yükselen ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerinin yeni üyesi olan Tether, son 24 saatte yeniden atağa geçerek dokuzuncu sıraya yükseldi ve IOTA’nın yerini aldı.

Bitcoin 104 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.6’ısını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11,003 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.4’lük bir düşüşle 245 milyar 299 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.53

- Etheruem yüzde 4.90

- Ripple yüzde 4.37

- Bitcoin Cash yüzde 6.44

- EOS yüzde 7.00

- Litecoin yüzde 6.62

- Stellar yüzde 5.79

- Cardano yüzde 6.07

- Tether yüzde 0.12

- IOTA yüzde 4.92 geriledi.