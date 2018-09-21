KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100 kriptonun 88'i arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun, Venezuela’nın resmi para birimi haline gelen kripto para birimi Petro’nun Ekim’de uluslararası işlemlerde kullanılacağını duyurmasının ardından piyasadaki artışın etkisiyle en yükse hacimli 100 kripto para biriminin 88’i arttı.

Maduro, Perşembe günü Venezuela’nın ulusal kanalında yaptığı açıklamada, “Petro, 1 Ekim’de emtia piyasalarında alım ve satım işlemlerinde kullanılmak üzere uluslararası piyasalarda yer alacak” dedi.

Maduro’nun açıklamalarının etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.10’luk bir artışla 6,548 dolara yükseldi ve 113 milyar 148 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.2’sini oluşturdu.

Toplam 1,981 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri arasından son 24 saatte yüzde 0.19 ile yalnızca Tether gerilerken, piyasadaki artış eğilimine ise yüzde 40.83 ile Ripple öncülük etti. Ripple’da görülen artışta ise, Ripple’ın Ekim’de yeni blockchain ürünleri yayınlama haberinin etkili olduğu belirtildi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 88’i artarken, yüzde 3.70 ile de en çok 39’uncu sıradaki Waves düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 200 milyar doların üzerine çıkan piyasa hacmi, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışın ardından son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 1.06’lık bir artışla 212 milyar 664 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 2.10

2.Ethereum yüzde 6.49

3.Ripple yüzde 40.83

4.Bitcoin Cash yüzde 7.27

5.EOS yüzde 8.62

6.Stellar yüzde 14.78

7.Litecoin yüzde 5.33

9.Cardano yüzde 15.72

10.Monero yüzde 5.02 artarken

8.Tether yüzde 0.19 düştü.