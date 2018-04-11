KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10 birim yükselişe devam etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki genel düşüş seyrinin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi ve ilk 100\'den de 96\'sı yükseldi.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu 10 bin 191 adet borsadan oluşan piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.78’lik bir artışla altı bin 862 dolara yükselirken, 116 milyar 447 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 43.7’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 33.42 ile ReddCoin ve en çok düşen yüzde 4.39 ile Mixin olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 266 milyar 367 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 140 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.78,

- Ethereum yüzde 5.18,

- Ripple yüzde 0.82,

- Bitcoin Cash yüzde 2.79,

- Litecoin yüzde 0.82

- EOS yüzde 8.69,

- Cardano yüzde 2.87,

- Stellar yüzde 0.95,

- NEO yüzde 7.73,

- IOTA yüzde 4.98 arttı.