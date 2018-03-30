KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnızca ikisi arttı

İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerindeki düşüş seyri devam ederken en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatte yalnızca yüzde 1.20’lik bir artışla Litecoin ve yüzde 1.71’lik bir artışla EOS yükseldi.

Toplam 9,874 adet piyasada işlem gören 1,594 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin genel düşüş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte yüzde 5.44’lük bir düşüşle 7 bin 617 dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından listede beşinci sırada yer alan Litecoin’in yüzde 1.20 ve altıncı sırada yer alan EOS’un yüzde 1.71 artmasıyla piyasa hacmi sabah saatlerine göre iki milyar dolar artarak 270 milyar 291 milyona yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin piyasanın 44.9’unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 878 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.44

- Ethereum yüzde 3.40

- Ripple yüzde 4.06

- Bitcoin Cash yüzde 5.17

- Cardano yüzde 0.40

- Stellar yüzde 1.94

- NEO yüzde 1.54

- IOTA yüzde 0.46 düşerken

- Litecoin yüzde 1.20

- EOS yüzde 1.71 arttı.