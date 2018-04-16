KRİPTOPARA – En büyüklerden sadece Cardano arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından Bitcoin sekiz bin doların altına gerilerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte yalnızca Cardano arttı.

Toplam 1,568 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitocin son 24 saatte yüzde 4.34’lük bir düşüşle yedi bin 947 dolara geriledi. Bitcoin 134 milyar 953 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.05’lik bir artışla sadece yedinci Cardano yükselirken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından yüzde 20.50’lik bir düşüşle en çok 43’üncü sıradaki RChain düştü. Piyasadaki genel dalgalanmanın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 5.01’lik bir düşüşle 319 milyar 836 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 553 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.34

- Ethereum yüzde 4.46

- Ripple yüzde 4.13

- Bitcoin Cash yüzde 4.05

- Litecoin yüzde 4.24

- EOS yüzde 5.96

- Stellar yüzde 5.33

- IOTA yüzde 4.85

- NEO yüzde 5.94 düşerken

- Cardano yüzde 7.05 arttı.