KRİPTOPARA – En büyüklerden en çok NEO düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme ve kısıtlama haberlerinin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte en yüksek düşüş yüzde 8.65’le NEO’da oldu.

Toplam 1,563 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin Pazartesi gününe yedi bin doların üzerinde başlarken, çeşitli ülkelerden gelen düzenleneme haberlerinin de etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 6.18’lik bir düşüşle altı bin 704 dolara geriledi. Bitcoin 113 milyar 761 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.3’ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 93’ü düşerken, piyasadaki genel düşüş seyrinin de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 18 milyar dolara denk gelen yüzde 7.0’lık bir düşüşle 256 milyar 898 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki kripto para birimleri arasından son 24 saatte en yüksek artış yüzde 13.59’la 19’uncu sıradaki Verge’de, en yüksek düşüş yüzde 11.94’le 23’üncü sıradaki Lisk’de oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 415 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.18

- Ethereum yüzde 6.29

- Ripple yüzde 4.79

- bitcoin cash 7.07

- Litecoin yüzde 6.72

- EOS yüzde 3.33

- Cardano 7.80

- Stellar yüzde 6.99

- NEO yüzde 8.65

- IOTA yüzde 8.09 düştü.