KRİPTOPARA – En büyük ilk 10'dan yarısı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı arttı.

Toplam 1,801 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.92’lik bir artışla 6,478 dolara yükseldi ve 111 milyar 430 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 49.1’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte beşi artarken, yüzde 7.60 ile en çok Stellar arttı. En büyük ilk 100 arasından ise son 24 saatte 66’sı artarken, yüzde 12.43 ile artış eğilimine 71’inci sıradaki ChainLink öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle dün 220 milyar dolara kadar gerileyen piyasa hacmi 226 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 800 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.92

- Bitcoin Cash yüzde 0.39

- Stellar yüzde 7.60

- Cardano yüzde 1.89

- Tether yüzde 0.40 artarken

- Ethereum yüzde 0.18

- Ripple yüzde 2.37

- EOS yüzde 2.21

- Litecoin yüzde 0.07

- IOTA yüzde 1.36 düştü.