KRİPTOPARA – En büyük ilk 10'daki artış eğilimi sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri, NASDAQ Stockholm’un borsa dışında gerçekleştirilen işlemler olarak da bilinen tezgah üstü piyasalarda Bitcoin ile senet alımlarına izin vermesiyle artışa geçti.

Fxstreette yer alan habere göre, Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) reddedilmesinin ardından İsviçre merkezli NASDAQ Stockholm, yatırımcılara Bitcoin yoluyla senet alımı işlemleri için onay verdi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.90’lık bir artışla 6,458 dolara yükseldi ve 111 milyar 222 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.6’sını oluşturdu.

Toplam 1,855 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.04 ile yalnızca Tether geriledi ve en büyük ilk 100 arasından 86’sı arttı.

En yüksek hacimli ilk 10’daki genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 215 milyar 573 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 912 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.90

- Ethereum yüzde 0.55

- Ripple yüzde 3.36

- Bitcoin Cash yüzde 0.90

- EOS yüzde 2.26

- Stellar yüzde 1.63

- Litecoin yüzde 0.96

- Cardano yüzde 1.18

- Monero yüzde 1.95 artarken

- Tether yüzde 0.04 düştü.