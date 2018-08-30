KRİPTOPARA – En büyük ilk 10 ‘dan yalnızca EOS arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü görülen artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saate yalnızca EOS arttı.

Toplam 13,615 adet piyasada işlem gören 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.01’lik bir düşüşle 6,995 dolara geriledi. Aralık 2017’de 19 bin dolar seviyesindeki rekorunu kırmasının ardından, küresel regülasyonların artmasının da etkisiyle genel bir düşüş eğilimini takip eden Bitcoin, 120 milyar 599 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.22 ile yalnızca EOS yükselirken, en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 82’sinin gerilemesiyle piyasa hacmi son 24 saatte 231 milyar dolardan 226 milyar 303 milyon dolara geriledi. Piyasa hacmi, sene başında Bitcoin’deki artışa eğilimine bağlı olarak 800 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmişti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 902 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.01

- Ethereum yüzde 3.04

- Ripple yüzde 3.20

- Bitcoin Cash yüzde 1.95

- Stellar yüzde 3.57

- Litecoin yüzde 2.35

- Tether yüzde 0.04

- Cardano yüzde 0.46

- IOTA yüzde 10.04 düşerken

- EOS yüzde 0.22 yükseld.