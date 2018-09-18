KRİPTOPARA – En büyük hacimli 100 birimden 93'ü geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Zimbabve Finans ve Ekonomik Gelişme Bakanı Mthuli Ncube’nin, İsveç Hükümetini örnek alarak, ülkesinin ekonomisini düzeltmek için kripto para piyasalarını benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Zimbabve Hükümeti Ncube’nin kripto paraları resmi olarak tanıma teklifi reddedilse de, ülkenin dijital para birimlerini kendi para birimi yerine kullanması halkın ilgisini çekiyor.

Gelişmelerin etkisiyle piyasada yeniden artış görülürken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.07’lik bir düşüşle 6,292 dolara geriledi ve 108 milyar 691 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte genel bir düşüş eğilimi görülürken, yüzde 26.60 ile en çok Aurora düştü.

Piyasanın en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 93’ü azalırken, yüzde 5.58 ile en çok 84’üncü sıradaki CyberMiles arttı.

Piyasadaki genel düşüş etkisiyle piyasa hacmi 193 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 633 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.07

- Ethereum yüzde 9.51

- Ripple yüzde 2.21

- Bitcoin Cash yüzde 6.57

- EOS yüzde 9.42

- Stellar yüzde 3.94

- Litecoin yüzde 8.43

- Tether yüzde 0.19

- Monero yüzde 7.61

- Cardano yüzde 7.19 düştü.