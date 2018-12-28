KRİPTOPARA – En büyük 10'dan yalnızca Tether yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Tether yükseldi.

The Wall Street Journal’ın yaptığı bir araştırma, ICO’lar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halk Arzı) yoluyla fon toplayan kripto para birimleri projelerinin yüzde 15’inden fazlasında “tehlike sinyalleri” olduğunu ortaya koydu.

The Wall Street Journal’ın 2017 ve 2018 yıllarında piyasaya sürülen 3,300 adet ICO’nun tanıtım yazısını incelediği araştırmada, 513 projenin \"bilgi hırsızlığı, proje destekçilerinin kimliklerini yanlış gösterme ve gerçekçi olmayan vaatlerde bulunma\" gibi olumsuzluklar içerdiğini gösterdi. Gelişmelere paralel olarak kripto para birimlerindeki ayı piyasası etkisini sürdürürken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 3,585 dolar düzeylerine indikten sonra toparlanarak son 24 saatte yüzde 3.63 düşüşle 3,655 dolara geriledi ve 63 milyar 782 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.8’ini oluşturdu.

Toplam 16,116 adet piyasada işlem gören 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.17 ile yalnızca Tether yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki düşüş eğilimine yüzde 67.92 ile 76’ıncı sıradaki Eternal Token öncülük ederken, son 24 saatte yüzde 25.35, yüzde 11.79, yüzde 7.64, yüzde 6.54, yüzde 6.45, yüzde 0.83, yüzde 0.17 ve yüzde 0.14 ile sırasıyla yalnızca DEX, Linkey, Statis Eurs, Komodo, Theta, Aurora, Tether ve TrueUSD yükseldi.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 1.05’lik bir artışla 120 milyar 790 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 70 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 3.63,

2.Ripple yüzde 5.45

3.Ethereum yüzde 7.89

4.Bitcoin Cash yüzde 12.27

5.Stellar yüzde 5.90

6.EOS yüzde 7.52

8.Litecoin yüzde 5.39

9.Bitcoin SV yüzde 10.0

10. TRON yüzde 6.57 düşerken

7.Tether yüzde 0.17 yükseldi.

