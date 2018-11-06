KRİPTOPARA – En büyük 10'dan yalnızca Bitcoin ve Tether geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC), bu hafta daha önce reddettiği dokuz Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) yeniden değerlendireceği haberlerinin ardından en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir artış görülürken, son 24 saatte yalnızca Bitcoin ve Tether geriledi.

SEC temsilcilerinin Ağustos ayında reddettiği dokuz Bitcoin ETF’sini yeniden değerlendirilmesine ilişkin SEC’in yaptığı resmi açıklamada, “22 Ağustos’ta verilen karar, komisyon aksinde karar kılmadığı sürece geçerli olacak ve Sekreterlik Ofisi, komisyonunun vereceği kararı kamuoyuyla paylaşacaktır” denildi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.34’lük bir düşüşle 6,417 dolara geriledi ve 111 milyar 430 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.

bitcoin’deki düşüşe en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi gözlemlenirken, son 24 saatte yüzde 0.34 ve 0.26 ile yalnızca Bitcoin ve Tether gerilerken, artış eğilimine yüzde 12.97 ile Ripple öncülük etti.

Toplam 2,100 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 62’si geriledi ve yüzde 8.02 ile en çok 85’ini sıradaki Polymath düştü.

Piyasadaki dalgalı seyir devam ederken piyasa hacmi 214 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 530 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.34

10.Tether yüzde 0.26 gerilerken

2.Ethereum yüzde 0.84

3.Ripple yüzde 12.97

4.Bitcoin Cash yüzde 0.31

5.EOS yüzde 1.85

6.Stellar yüzde 3.32

7.Litecoin yüzde 0.52

8.Cardano yüzde 3.75

9.Monero yüzde 1.07 arttı.



