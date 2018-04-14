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Ekonomi

KRİPTOPARA – En büyük 100'ün yarısı düşüşte

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerine başlayan dalgalanmaların ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 52'si düştü

14 Nisan 2018 16:03

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerine başlayan dalgalanmaların ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 52\'si düştü.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.70 düşerek 8 bin 13 dolara geriledi. Bitcoin 136 milyar 41 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 25.25’lik bir artışla en çok 78’inci sıradaki Nucleus Vision yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi düştü.
Toplam 10,279 adet piyasada işlem gören 1,567 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 322 milyar 175 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 225 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Ripple yüzde 0.85
- Stellar yüzde 3.06 artarken
- Bitcoin yüzde 0.70
- Ethereum yüzde 0.98
- Bitcoin Cash yüzde 1.20
- Litecoin yüzde 1.39
- EOS yüzde 4.32
- Cardano yüzde 5.16
- NEO yüzde 3.01
- IOTA yüzde 2.40 düştü.

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