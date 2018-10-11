KRİPTOPARA – En büyük 100'ün 95'i geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü baş gösteren düşüş eğilimi devam ederken, bir siber güvenlik araştırmasının kripto para birimleri borsaları üzerinden gerçekleştirilen kripto hırsızlığının bu yılın ilk dokuz ayında 927 milyon dolara ulaştığını ortaya koymasının etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 95’i geriledi.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi CipherTrace’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre yılın ilk dokuz ayındaki rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 250 milyon dolar arttığı ve ayrıca, kripto para birimleri hırsızlığının bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmaya başladığı belirtildi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.40’lık bir düşüşle 6,266 dolara geriledi ve 108 milyar 513 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu. Yaklaşık bir haftadır 6,500 dolar düzeyinin altına inmeyen Bitcoin, Aralık 2017’de 19 bin dolara ulaşmıştı.

Toplam 14,540 adet piyasada işlem gören ve 2,062 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatteki düşüşe yüzde 12.80 ile Ripple öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise yüzde 5.12, yüzde 2.65, yüzde 2.07, yüzde 0.44 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca 92’inci sıradaki PIVX, 74’üncü sıradaki QASH, 51’inci sıradaki TrueUSD, 86’ncı sıradaki Loom Network ve 95’inci sıradaki Dai arttı ve yüzde 15.35 ile en çok 77’nci sıradaki Dentacoin düştü.

Genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4’lük bir düşüşle 201 milyar 116 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 317 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 4.40

- Ethereum yüzde 11.22

- Ripple yüzde 12.80

- Bitcoin Cash yüzde 12.11

- EOS yüzde 9.16

- Stellar yüzde 10.76

- Litecoin yüzde 9.73

- Tether yüzde 0.09

- Cardano yüzde 10.94

- Monero yüzde 8.36 düştü.

