KRİPTOPARA – En büyük 100'ün 61'i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasaları ve blockchain teknolojisine ilişkin çeşitli kısıtlama ve yaptırım haberlerinin ardından, piyasalarda Pazartesi günü başlayan düşüş sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 61’i geriledi.

Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji kurumu Rosatom, yayınladığı resmi açıklamada kurumun blockchain dâhil olmak üzere “4.0 teknolojilerine” yoğunlaştığını duyurdu. Rosatom Bilgi İşlem Departmanı Başkanı Evgeniy Abakumov, yeni teknolojilerin adaptasyonu kapsamında kurumun blockchain, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti üzerinde çalışmalar başlattığını söyledi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.23’lük bir düşüşle 6,605 dolara geriledi ve 114 milyar 280 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.4’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.59 ve yüzde 0.23 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Litecoin arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki düşüş eğilimine ise yüzde 10.33 ile 53’üncü sıradaki ReddCoin öncülük etti.

Düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi 222 milyar 505 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 274 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.23

2.Ethereum yüzde 0.50

3.Ripple yüzde 2.55

5.EOS yüzde 0.54

6.Stellar yüzde 0.62

8.Tether yüzde 0.16

9.Cardano yüzde 0.68

10.Monero yüzde 1.24 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 1.59

7.Litecoin yüzde 0.23 arttı.