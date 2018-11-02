KRİPTOPARA – En büyük 100'ün 57'si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin, finansal kurumların kripto para birimlerine yönelik ilgisinin arttığına yönelik yeni raporunun ardından, piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 57’si yükseldi.

Morgan Stanley’nin “Bitcoin Decrypted: A Brief Teach-in and Implications” başlıklı raporunda, 209 yılına “elektronik nakit para” olarak piyasaya sunulan Bitcoin ve kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilginin özellikle kurumsal yatırımcılar kapsamında arttığına dikkat çekti.

Raporun ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.36’lık bir düşüşle 6,372 dolara geriledi ve 110 milyar 590 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.8’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 57’si artarken, artış eğilimine yüzde 10.48 ile 67’nci sıradaki Ravencoin öncülük ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise yüzde 0.36, yüzde 0.19 ve yüzde 0.94 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Ethereum ve Tether düştü.

Toplam 2,094 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 888 milyon dolar olarak hesaplanırken, piyasa hacmi ise 205 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.36

2.Ethereum yüzde 0.19

9.Tether yüzde 0.94 düşerken

3.Ripple yüzde 1.17

4.Bitcoin Cash yüzde 0.34

5.EOS yüzde 0.66

6.Stellar yüzde 0.09

7.Litecoin yüzde 1.24

8.Cardano yüzde 1.63

10.Monero yüzde 0.05 arttı.