KRİPTOPARA – En büyük 100'den 87'si geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri borsaları Kucoin ve Huobi’nin, çeşitli kripto para birimlerini borsalardan kaldırma haberlerinin ardından son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 87’si geriledi.

Kripto para borsası Kucoin, Bitcoin Gold ve Mobius dahil olmak üzere 10 kripto para birimini borsadan kaldırma, bir diğer borsa Huobi de 32 kripto para birimini uyarı listesine alma kararı aldı. İki borsa da, kararların söz konusu kripto para birimlerinin zayıf likidite ve düşük hacimler nedeniyle alındığını açıkladı. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin\'in fiyatındaki dalgalanmaya bağlı olarak, piyasa genelindeki altcoinler de düşüşe geçti.

Gelişmelere paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.79 düşüşle 3,790 dolara geriledi ve 66 milyar 134 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1’ini oluşturdu.

Kucoin ve Huobi haberlerinin ardından piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 87’si gerilerken, piyasadaki düşüş eğilimine yüzde 12.51 ile 79’uncu sıradaki Polymath öncülük etti ve artan 13 kripto para birimi arasından yüzde 325.51 ile en çok 39’uncu sıradaki Eternal Token yükseldi.

Toplam 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 6.94 ile en çok Ethereum gerilerken, piyasadaki genel düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 39 düşüşle 126 milyar 877 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 732 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.79

Ripple yüzde 4.44

Ethereum yüzde 6.94

Bitcoin Cash yüzde 6.80

EOS yüzde 4.47

Stellar yüzde 5.05

Tether yüzde 0.02

Litecoin yüzde 5.55

Bitcoin SV yüzde 3.39

TRON yüzde 3.44 düştü.