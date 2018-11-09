KRİPTOPARA – En büyük 100'den 79'u düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Kripto para birimlerine ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasalardaki dalgalanma sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 79’u geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin regülasyonlar kapsamında Fransa Ulusal Meclisi, mali komisyonunun Bitcoin yatırımcılarına ülke genelindeki sermaye kazançları vergileriyle aynı düzeye indirilmesini öngören yasayı desteklediğini duyurdu. Finans komitesi Başkanı Eric Woerth’in öncülük ettiği yasa tasarısı kapsamında Bitcoin satışındaki yüzde 36 olan verginin, diğer değer artış vergileriyle aynı düzey olan yüzde 30’a indirilmesi öngörülüyor.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.72’lik bir düşüşle 6,436 dolara geriledi ve 111 milyar 790 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.

Toplam 15,767 adet piyasada işlem gören 2,093 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.50 ve yüzde 0.06 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Cardano artarken, en büyük 100 arasından son 24 saatte 79’u geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 12.42 ile 30’uncu sıradaki Basic Attention Token öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 214 milyar 731 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 648 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.72

2.Ethereum yüzde 0.75

3.Ripple yüzde 0.49

4.Bitcoin Cash yüzde 1.06

5.EOS yüzde 0.93

7.Litecoin yüzde 1.84

9.Monero yüzde 2.92

10.Tether yüzde 0.35 gerilerken

6.Stellar yüzde 4.5

8.Cardano yüzde 0.06 arttı.