KRİPTOPARA – En büyük 100'den 68'i geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bir araya geldiği G20 Liderler Zirvesi’nde bu yıl, kripto para birimlerinin regüle edilmesi kararının alınmasıyla piyasada hafta sonu görülen hafif artış yerini düşüşe bıraktı ve en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 68’i geriledi.

G20 Zirvesi’nde kripto para birimleri regülasyonuna ilişkin imzalanan bildiride, “Kripto varlıklarını, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Çalışma Grubu (FATF) standartlarıyla paralel olarak kara para aklama ve terör finansmanına karşı regüle edeceğiz ve alınabilecek diğer tedbirleri de değerlendireceğiz” denilirken, kripto para birimlerinin açık ve dirençli bir finansal sistem kurması oluşturması için destekleneceği ve “sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için önemli bir enstrüman” olarak görüldüğü vurgulandı.

Regülasyon haberlerinin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.33’lük bir düşüşle 3,996 dolara geriledi ve 69 milyar 569 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.8’ini oluşturdu.

Toplam 15,663 adet piyasada işlem gören 2,066 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.32 ile yalnızca Tether artarken, piyasadaki düşüş eğilimine yüzde 10.21 ile EOS öncülük etti.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da son 24 saatte 68’i gerilerken, son 24 saatte yüzde 18.40 ile en çok 98’inci sıradaki Centrality düştü ve yüzde 276.62 ile ise en çok 78’inci sıradaki FREE Coin arttı.

Düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 129 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 768 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.33

2.Ripple yüzde 0.27

3.Ethereum yüzde 1.28

4.Stellar yüzde 1.94

5.Bitcoin Cash yüzde 4.55

6.EOS yüzde 10.21

7.Litecoin yüzde 1.53

9.Bitcoin SV yüzde 1.04

10.Cardano yüzde 1.62 düşerken,

8. Tether yüzde 0.32 arttı.