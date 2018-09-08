KRİPTOPARA – En büyük 100'den 53'ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalanmalar sürerken, en büyük 100’den 53’ü geriledi.

Toplam 13,731 adet piyasada işlem gören 1,926 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.45’lik bir artışla 6,513 dolara yükseldi ve 112 milyar 401 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.8’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yarısı artarken, en büyük 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 53’ü geriledi ve yüzde 11.42 ile en çok 57’nci sıradaki RChain düştü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 205 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 413 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.45

- Ripple yüzde 0.46

- EOS yüzde 0.88

- Stellar yüzde 1.60

- Litecoin yüzde 0.92 artarken

- Ethereum yüzde 2.48

- Bitcoin Cash yüzde 1.17

- Tether yüzde 0.12

- Cardano yüzde 0.96

- Monero yüzde 0.13 düştü.