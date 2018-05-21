KRİPTOPARA – En büyük 10 kripto para biriminden altısı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve duyuruların ardından dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 61’i, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı düştü.

Toplam 10,879 adet piyasada işlem gören 1,603 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.76’lık bir artışla 8.421 dolara yükseldi. Bitcoin 143 milyar 554 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı düşerken, en yüsksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin gerileyen 61’i arasından en çok yüzde 8.30’luk bir düşüşle WaykiChain geriledi.

Piyasadaki genel dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 382 milyar 572 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 529 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.76

- Bitcoin Cash yüzde 0.36

- Cardano yüzde 1.06

- TRON yüzde 8.88 artarken

- Ethereum yüzde 1.19

- Ripple yüzde 0.64

- EOS yüzde 1.71

- Litecoin yüzde 1.57

- Stellar yüzde 0.98

- IOTA yüzde 0.57 düştü.

