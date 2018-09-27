KRİPTOPARA – En büyük 10 arasından üçü geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberlerinin ardından piyasadaki artış yerini dalgalı bir seyre bırakırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte üçü geriledi.

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), kripto para birimleri dolandırıcılığı eylemleriyle ilişkilendirilen 21 iş yerini daha kara listeye ekledi. Söz konusu iş yerlerinin ICO (Inıtial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı), kripto para birimleri ticareti ve madenciliğine ilişkin hizmetler sunan internet siteleri olduğu belirtilirken AMF, listenin düzenli bir şekilde güncellendiğini belirtti ve listeye yeni giriş yapan iş yerleri konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Gelişmelerin etkisiyle 112 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.68’lik bir artışla 6,492 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 52.3’ünü oluşturdu.

Toplam 14,246 adet piyasada işlem gören 2,003 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.45, yüzde 0.22 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Cardano ve Monero düşerken, yüzde 19.15 ile en çok Bitcoin Cash arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 33’ü düştü ve yüzde 25.55 ile düşüş eğilimine 65’inci sıradaki HyperCash öncülük etti. Fiyatının yıl sonuna kadar 1 doları aşacağı öngörülerinin ardından Çarşamba günü akşam saatlerinde ikinci sıraya yükselen Ripple ise, değer kaybının ardından yeniden üçüncü sıraya geriledi.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 214 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 854 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.68

2.Ethereum yüzde 1.55

4.Bitcoin Cash yüzde 19.15

5.EOS yüzde 4.13

6.Stellar yüzde 1.85

7.Litecoin yüzde 0.30 artarken

3.Ripple yüzde 0.45

9.Cardano yüzde 0.22

10.Monero yüzde 0.20 düştü.