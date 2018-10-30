KRİPTOPARA – Düzenleme haberleriyle düşüşler sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yayınlanan yeni bir raporda, Birleşik Krallık genelinde kripto para birimlerine ilişkin oluşturulması beklenen yeni düzenlemelerin, \"ülkenin fintech merkezi unvanına zarar verebileceği\"ne ilişkin uyarılar yapılmasının ardından, piyasadaki düşüş sürüyor.

British Business Federation Authority (BBFA) ve kripto para birimleri borsası TodaQ’ın yayınladığı raporda, Birleşik Krallık otoritesinin oluşturacağı kripto para birimi düzenlemelerinin, ülkenin girişimci unvanına ve aynı zamanda hisse senetleri ve tahvillere de zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

BBFA CEO’su Patrick Curry, söz konusu düzenlemelerin, çeşitli kripto para birimleri borsalarının Birleşik Krallık’ı terk etmesine yol açabileceğini belirtirken, \"Bu teknolojinin kullanımı hala keşif aşamasında ve yeni yasaların söz konusu teknolojiler üzerinde olumsuz etki bırakacağını düşünüyorum\" dedi.

Raporun yayınlanmasının ardından kripto para birimleri piyasalarında hafta sonu görülen düşüş devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.07’lik bir düşüşle 6,346 dolara geriledi ve 110 milyar 106 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.1’ini oluşturdu.

Toplam 2,081 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki düşüşe yüzde 4.89 ile Litecoin öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise yüzde 10.82, yüzde 8.32, yüzde 5.61, yüzde 3.23, yüzde 2.33, yüzde 1.32, yüzde 1.30, yüzde 0.89 ve yüzde 0.86 ile sırasıyla yalnızca Dentacoin, Waltonchain, Nexo, Wanchain, Maker, Populous, DigixDAO, Basic Attention Token ve Metaverse ETP arttı.

Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 203 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 981 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 2.07

Ethereum yüzde 3.42

Ripple yüzde 3.12

Bitcoin Cash yüzde 4.87

EOS yüzde 4.48

Stellar yüzde 2.23

Litecoin yüzde 4.98

Tether yüzde 0.21

Cardano yüzde 3.73

Monero yüzde 1.85 düştü.