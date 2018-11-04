KRİPTOPARA – Çatallanma öncesi Bitcoin Cash yüzde 15.89 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash, 15 Kasım’da gerçekleşecek olan çatallanma öncesi Coinbase’den gelen destekle son 24 saatte yüzde 15.89 arttı.

Blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasım’da Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşecek olan çatallanma (hard fork) öncesi, Bitcoin Cash fiyatı son 24 saatte yüzde 15.89 artarak 533,85 dolara yükseldi. Bitcoin Cash çatallanmasıyla ilgili uygun adımlar atarak bitcoincash.org’a destek vereceklerini belirten kripto para birimi borsası Coinbase açıklamasında, “Bitcoin Cash ağı, yılda iki kez daha önce belirlenmiş protokol programı kapsamında çatallanıyor. Bu sene 15 Kasım’a ayarlanan çatallanmayı ve bitcoşncash.org’un yol haritasını Coinbase olarak destekliyoruz” denildi.

Bitcoin Cash’deki artış piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de görülürken, son 24 saatte yüzde 0.21 ve yüzde 1.06 ile yalnızca Ripple ve Tether gerilirken, 110 milyar 793 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.03’lük bir artışla 6,382 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.1’ini oluşturdu.

Toplam 2,097 adet kripto para biriminin işlem gördüğü en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 57’si gerilerken, yüzde 9.37 ile en çok 88’inci sıradaki Eternal Token düştü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 208 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 48 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.03

2.Ethereum yüzde 0.22

4.Bitcoin Cash yüzde 15.89

5.EOS yüzde 1.37

6.Stellar yüzde 2.53

7.Litecoin yüzde 2.06

8. Cardano yüzde 3.82

9.Monero yüzde 1.22 artarken

3.Ripple yüzde 0.21

10.Tether yüzde 1.06 düştü.