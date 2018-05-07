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Ekonomi

KRİPTOPARA – Buffet'ın açıklamalarının ardından piyasa hacmi 435 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Warren Buffet’ın Bitcoin’in “varlıklarını satmak isteyen yatırımcılar dışında hiçbir şey üretmediğini” söylemesinin ardından piyasa hacmi 435 milyar doların altına düştü

07 Mayıs 2018 17:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Warren Buffet’ın Bitcoin’in “varlıklarını satmak isteyen yatırımcılar dışında hiçbir şey üretmediğini” söylemesinin ardından piyasa hacmi 435 milyar doların altına düştü.
Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Buffet Bitcoin’le ilgili şöyle konuştu: “Varlık olarak Bitcoin hiçbir şey üretmiyor. Üretici olmayan varlıklar satın aldığınızda güvendiğiniz tek şey sizden sonraki alıcının daha fazla para ödeyecek olmasıdır çünkü onlar da kendilerinden sonrakiler için umutludur.”
Buffet’ın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.41’lik bir düşüşle 9,329 dolara geriledi. Bitcoin 158 milyar 790 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 25.14’lük bir artışla en çok 95’inci sıradaki BitcoinDark yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından ise son 24 saatte yüzde 2.98’lik bir artışla yine sadece EOS yükseldi.
Toplam 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki genel düşüş seyri ve Buffet’ın açıklamalarının ardından piyasa hacmi sabah saatlerine göre dört milyar dolara denk gelen 0.9’luk bir düşüşle 433 milyar 189 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 24 milyar 132 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.41
- Ethereum yüzde 5.97
- Ripple yüzde 5.06
- Bitcoin Cash yüzde 5.21
- Litecoin yüzde 3.77
- Cardano yüzde 4.69
- Stellar yüzde 5.01
- IOTA yüzde 5.03
- TRON yüzde 1.92 düşerken
- EOS yüzde 2.98 arttı.

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