T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 16 bin dolar bandında

İstanbul, 26 Aralık (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, sabah saatlerine göre beş milyar dolar artarak 589 mil

26 Aralık 2017 21:08

İstanbul, 26 Aralık (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, sabah saatlerine göre beş milyar dolar artarak 589 milyar dolara yükseldi.
Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 15.38 artarak 15 bin dolar bandında işlem görüyor.
270 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1382 kripto para biriminin oluşturduğu 589 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 45.9\'unu oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 15.38, Ethereum yüzde 1.91, Bitcoin Cash yüzde 0.10, Ripple yüzde 7.18 ve Litecoin yüzde 3.27 artış gösterdi.
Kriptopara piyasasında finansal istikrarın yanısıra aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik de tartışılıyor.
Kriptopara piyasasını yakında izleyenler, kriptopara “madenciliği”nin yüksek miktarda enerji tüketmesi sebebiyle, 2020 yılına kadar dünyanın bütün enerjisini tüketebileceğini öne sürüyorlar.
Kriptopara madenciliği tüm Danimarka’nın ya da ABD’de bulunan üç milyon 71 bin 823 evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik tüketiyor.
Diğer uzmanlar ise gerçek elektrik tüketim değerinin daha az olduğunu ancak yapılan “madenciliğin” çok fazla sayıda bilgisayarla yapıldığı için gerçek rakamı tahmin etmenin oldukça zor olduğunu iddia ediyorlar.
Bununla birlikte, Bitcoin madenciliğinin bir ila dört megawatt arası enerji tükettiği ve bunun da üç nükleer reaktörün ürettiği elektrik enerjisi miktarına denk olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Kriptopara işlemleri için gereken elektriğin kömür enerjisinden sağlandığı ve bunun da küresel ısınmayı hızlandırdığı bilinen bir gerçek.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAYüksekBitcoinKriptoPiyasadaEthereumBitcoin CashRippleLitecoinKriptoparaDanimarkanınABDdeDiğerBununla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24