KRİPTOPARA – Bitcoin SV yedinci sıradan listeye girdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash’in 15 Kasım’daki çatallanmasının iki dalından biri olan Bitcoin SV, son 24 saatte yüzde 9.50’lik bir artışla yedinci sıraya yükseldi.

Bitcoin Cash çatallanmasının arından başlayan ayı piyasası, kripto para birimi projelerindeki fikir ayrılıklarına işaret ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.61’lik bir düşüşle 3,773 dolara geriledi ve 65 milyar 641 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53’ünü oluşturdu.

Toplam 15,550 adet piyasada işlem gören 2,072 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.04 ve yüzde 9.50 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükseldi ve yüzde 9.61 ile en çok Stellar değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminde görülen düşüş eğilimine yüzde 32.08 ile 83’üncü sıradaki SIRIN LABS Token öncülük etti ve son 24 saatte yüzde 83.73, yüzde 9.50, yüzde 8.02, yüzde 1.24, yüzde 0.84, yüzde 0.76, yüzde 0.65 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Gold Bits Coin, Bitcoin SV, Chainlink, NEM, Dai, QASH, USD Coin ve Bitcoin Cash yükseldi.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 4.8’lik bir düşüşle 123 milyar 952 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 782 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.61

2.Ripple yüzde 6.22

3.Ethereum yüzde 7.86

5.EOS yüzde 6.75

6. Stellar yüzde 9.61

8.Tether yüzde 0.23

9.Litecoin yüzde 5.61

10.Cardano yüzde 8.05 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 0.04

7.Bitcoin SV yüzde 9.50 arttı.