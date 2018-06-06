KRİPTOPARA – Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı.

Toplam 11,216 adet piyasada işlem gören 1,644 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.74’lük bir artışla 7,637 dolara yükseldi.

Bitcoin 130 milyar 434 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.8’ini oluştururken, listenin ikinci sırasında yer alan Ethereum son 24 saatte yüzde 3.84’lik bir artışla 609,14 dolara, Ripple ise yüzde 3.44’lük bir artışla 0.67 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 7.20 ile en çok beşinci sıradaki EOS ve en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise yüzde 15.81 ile en çok 90’ıncı sıradaki Nexus arttı.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 89’u artarken, genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.6’lık bir artışla 345 milyar 376 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 338 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

-Bitcoin yüzde 2.74

-Ethereum yüzde 3.84

-Ripple yüzde 3.44

-Bitcoin Cash yüzde 6.33

-EOS yüzde 7.20

-Litecoin yüzde 3.59

-Cardano yüzde 4.67

-Stellar yüzde 2.92

-IOTA yüzde 4.02

-TRON yüzde 3.02 yükseldi.