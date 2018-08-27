KRİPTOPARA – Bitcoin 6,700 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Fundstrat Global Advisors ortak kurucusu Tom Lee’nin, Bitcoin fiyatının yıl sonunda 20 bin doları aşacağı öngörüsünü yinelemesiyle, en yüksek hacimli kripto para birimi 6,700 doların üzerine çıktı.

Lee, serbest yatırım fonlarının Bitcoin fiyatında önemli bir rol oynadığını belirtirken, ABD’de fon yatırımcılarının hala Bitcoin sahibi olup olmama konusunda kararsız olduğunu ve bu nedenle Bitcoin fiyatının 20 bin doların üzerine çıkmasının zor olsa da, yine de olası olduğunun altını çizdi.

Lee’nin açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.57’lik artışla 6,741 dolara yükseldi ve 116 milyar 184 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3’ünü oluşturdu.

Toplam 1,890 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.10 ile yalnızca Tether gerilerken, yüzde 15.56 ile en çok IOTA arttı. En büyük ilk 100’den ise 90’ı arttı ve yüzde 36.42 ile artış eğilimine 51’inci sıradaki Wanchain öncülük etti.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.8’lik bir artışla 218 milyar 75 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 9 milyar 982 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.57

- Ethereum yüzde 2.07

- Ripple yüzde 2.41

- Bitcoin Cash yüzde 2.02

- EOS yüzde 5.19

- Stellar yüzde 3.60

- Litecoin yüzde 2.48

- Cardano yüzde 4.36

- IOTA yüzde 15.56 arttı.