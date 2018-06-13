KRİPTOPARA – Bitcoin 6,500 doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kripto para birimi borsaları için küresel olarak yaptırımı olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığının açıklanmasının ardından Bitcoin 6,500 doların, piyasa hacmi 275 doların altına geriledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kurulan FATF dünya genelinde hizmet veren kripto para birimleri borsalarına uygulanacak olan yaptırımları görüşmek üzere 24 Haziran’da bir araya gelecek.

FATF’ın görüşmeler sırasında, kripto para birimleri borsalarının işlem gerçekleştirmek için lisanslı olmasını, para aklamanın önüne geçilmesi için müşterini tanı (KYC) politikasına aşina olmasını ve şüpheli eylemleri bildirimesini gerektiren ve bağlayıcı olmayan 2015 kurallarını gözden geçireceği vurgulandı.

Kredi derecelendirme kurumlarının Bitcoin ön ödemeli sözleşme alım satımını kabul eden bankaların puanını düşürebileceği açıklamasına ek olarak yeni açıklamalara Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.94’lük bir düşüşle 6,464 dolara geriledi.

Genel düşüş eğilimin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 97’si gerilerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 14.31 ile en çok dokuzuncu sıradaki IOTA geriledi.

Piyasa hacmi sabah saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen 4.0’lık bir düşüşle 272 milyar 629 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 564 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.94

- Etheruem yüzde 11.81

- Ripple yüzde 10.25

- Bitcoin Cash yüzde 10.99

- EOS yüzde 12.85

- Litecoin yüzde 11.05

- Stellar yüzde 10.64

- Cardano yüzde 11.82

- IOTA yüzde 14.31

- TRON yüzde 13.92 düştü.