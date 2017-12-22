KRİPTOPARA – Bitcoin 13 bin doların da altını gördü

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 22 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi dalgalı seyrini sürdürüyor. Bitcoin gün içinde gelen satışlarla, ABD hükümetinin bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolar değerindeki Bitcoin’i satışa çıkaracağını açıklamasının ardından kriptoparanın değeri 12 bin 874 dolara kadar geriledi. Sonrasında Wall Street Bankası Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının da etkisiyle Bitcoin’in fiyatı 13 bin 337 dolara döndü.

Bitcoin’deki fiyat düşüşünün etkisiyle kripto para piyasasının toplam hacmi gün içind 471 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından 13 bin 337 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 220 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,375 adet kripto paranın oluşturduğu 477 milyar dolarlık piyasanın yüzde 46.2’sini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 44.2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 21.33, Litecoin yüzde 28.80, Bitcoin Cash yüzde 36.92 ve Ethereum yüzde 25.81 düşerken bu genel düşüş kriptopara piyasasının yükselen birimi Ripple’a da bulaşarak kriptoparanın değerini yüzde 14.17 düşürdü.