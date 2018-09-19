KRİPTOPARA – Birleşik Krallık raporu sonrası piyasa düşüşte

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto para birimleri üzerine yayınladığı raporun ardından, sabah saatlerinde piyasada görülen artış eğilimi yerini düşüşe bıraktı.

Birleşik Krallık’ta yayımlanan rapor, yönetimin kripto para birimleri piyasalarında siber hırsızların oluşturduğu zayıf güvenlik, değişken fiyatlar ve yasalara aykırı çeşitli eylemlere yol açan anonimlik sorunlarına çözüm bulmasını talep etti. Raporda, “Yönetim kripto para birimleri konusunda hareketsiz kalma veya regülasyon oluşturma arasında karar verene dek kullanıcılar ve yatırımcılar korunamayacak” denildi.

Raporun yayınlanmasının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.97’lik bir düşüşle 6,309 dolara geriledi ve 108 milyar 996 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.4’ünü oluşturdu.

Toplam 14,092 adet piyasada işlem gören 1,977 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte 0.18 ve yüzde 2.44 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Cardano artarken, düşüş eğilimine yüzde 3.59 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

Piyasanın en büyük 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75’i gerilerken, artanlar arasından ise yüzde 11.73 ile en çok 53’üncü sıradaki Chainlink yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 196 milyar 849 milyon dolara, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 569 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.9

2.Ethereum yüzde 1.56

3.Ripple yüzde 0.18

4.Bitcoin Cash yüzde 3.59

5.EOS yüzde 1.37

6.Stellar yüzde 1.37

7.Litecoin yüzde 2.08

10.Monero yüzde 2.96 düşerken

8.Tether yüzde 0.18

9.Cardano yüzde 2.44 arttı.