KRİPTOPARA – Amazon Coin haberlerinin ardından Bitcoin 3,500 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – ABD merkezli araştırma şirketi Bonner and Partners Editörü Jeff Brown’un, “amazoncryptocurrency.com” ve “amazoncryptocurrencies.com” isimli iki yeni alan adı alan Amazon’un yakın bir zamanda “Bitcoin’e rakip olacak” yeni kripto para birimini duyurabileceği öngörüsünün ardından Bitcoin, 3,500 doların altına geriledi.

Brown yayınladığı yazıda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bitcoin’in Ekim 2017’de büyük dikkat çekmesinin ardından Amazon kimsenin haberi olmadan, ‘amazoncryptocurrency.com’ ve ‘amazoncryptocurrencies.com’ alan adlarını aldı. Çoğu kişi Amazon’un kendi kripto para birimine sahip olduğunu bilmiyor. Amazon Coin, şu an Amazon üzerinde alışveriş yaparken kullanılabiliyor. Fakat söz konusu alan adlarını gördükten sonra, Amazon’un tek başına kripto para birimleri piyasalarına hükmedeceğini görebiliyorum. Kriptolar artık ailelerinin bodrumlarından Ethereum alan çocukların alanı değil. Bu durum, blockchain teknolojisinin ekonomide kendine yer edindiğinin kanıtıdır.”

Açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saate yüzde 2.14’lük bir düşüşle 3,481 dolara geriledi ve 60 milyar 632 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55’ini oluşturdu.

Toplam 15,932 adet piyasada işlem gören 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.49 ile yalnızca TRON artarken, yüzde 6.73 ile ise en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 87’si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 18.40 ille 95’inci sıradaki MOAC öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.8’lik bir düşüşle 110 milyar 275 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 54 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

Bitcoin yüzde 2.14

Ripple yüzde 1.64

Ethereum yüzde 1.53

Stellar yüzde 1.75

Tether yüzde 0.21

Bitcoin Cash yüzde 1.45

EOS yüzde 3.41

Bitcoin SV yüzde 6.73

Litecoin yüzde 2.10 düşerken

TRON yüzde 0.49 arttı.