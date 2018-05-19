KRİPTOPARA - Tepki alımlarıyla piyasada artış eğilimi görüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mayıs (DHA) – Güney Kore’nin G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerine ilişkin alınacak düzenleme kararına uyacağını duyurması ve Paypal CFO’su John Rainey’nin kripto para birimlerinin tüccarların kullanımında etkili olamayacak kadar değişken olduğunu açıklamasının ardından tepki alımlarının etkisiyle piyasada genel bir artış eğilimi başladı.

Toplam 1,593 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzunun artmasıyla piyasada genel bir artış eğilimi başladı. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birmi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.16’lık bir artışla 8.242 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 23’ü düşerken, yüzde 22.26’lık bir artışla en çok 58’inci sıradaki WaykiChain arttı. En yüksek hacimli ilk 10 arasından ise son 24 saatte yüzde 2.05’lik bir düşüşle yalnızca BitcoinCash gerilerken, yüzde 2.48’lik bir artışla en çok Litecoin yükseldi.

Tepki alımları ve piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 2.4’lük bir artışla 374 milyar 794 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 272 milyon dolar olarak hesaplanırken, Bitcoin 140 milyar 474 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.16

- Ethereum yüzde 2.22

- Ripple yüzde 0.58

- EOS yüzde 2.01

- Litecoin yüzde 2.48

- Cardano yüzde 0.85

- Stellar yüzde 0.54

- IOTA yüzde 2.01

- TRON yüzde 1.68 artarken

- Bitcoin Cash yüzde 2.05 düştü.