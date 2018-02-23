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Ekonomi

KRİPTOPARA - Piyasanın en büyükleri yeniden yükselişte

İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Piyasadaki çeşitl dalgalanmalar nedeniyle sabah saatlerinde gözlemlenen düşüşün ardından, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselişe geçti ve piyasa hacmi 450 milyar doları aştı

23 Şubat 2018 18:40

İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Piyasadaki çeşitl dalgalanmalar nedeniyle sabah saatlerinde gözlemlenen düşüşün ardından, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselişe geçti ve piyasa hacmi 450 milyar doları aştı.
Toplam 8,679 adet piyasada işlem gören 1,519 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin de artmasıyla 452 milyar 712 milyon dolara yükseldi.
Bitcoin yüzde 0.43 artışla 10 bin 313 dolara yükselirken, 174 milyar 103 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 38.5’ini oluşturdu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 22 milyar 231 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişimler ise;

- Bitcoin yüzde 0.43

- Ethereum yüzde 5.98

- Ripple yüzde 4.92                                                                                                   

- Bitcoin Cash yüzde 3.71

- Litecoin yüzde 4.28

- Cardano yüzde 0.40

- NEO yüzde 4.57

- Stellar yüzde 1.76

- EOS yüzde 5.50

- Dash yüzde 1.57 arttı.

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