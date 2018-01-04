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Ekonomi

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi bir ayda iki kattan çok arttı

İstanbul, 4 Ocak (DHA) –   İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi bir ayda iki kattan da çok yükseldi

04 Ocak 2018 13:10

İstanbul, 4 Ocak (DHA) –   İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi bir ayda iki kattan da çok yükseldi. Piyasa hacmi, bir ay önceki 344 milyar dolardan, yüzde 122 artışla 763 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasasının belirleyicisi ve toplam piyasanın yüzde 33.3’ünü oluşturan Bitcoin 15 bin 141 dolardan işlem görüyor. 254 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,385 adet kripto paranın oluşturduğu 763 milyar dolarlık piyasanın üçte birini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 60 milyar dolar olarak kaydedildi. 
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 1.84, Litecoin yüzde 7.54, Bitcoin Cash yüzde 14.19 düşerken Ethereum yüzde 6.15 ve Ripple yüzde 41.40 yükseliş kaydetti. Ripple 145 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto paralar arasında Bitcoin’in ardından en büyük hacimde işlem gören kripto para birimi. 

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