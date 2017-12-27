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Ekonomi

KRİPTOPARA - Kripto para birimleri sayısı düştü

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Kriptopara piyasasında, hacimler ile birlikte artan kripto para birimleri sayısında düşüş başladı

27 Aralık 2017 20:46

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Kriptopara piyasasında, hacimler ile birlikte artan kripto para birimleri sayısında düşüş başladı.
Kesintisiz artışla dün 1382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, bugün dokuz adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle 1373 adete indi. Kripto para birimlerinin piyasa hacmi ise sabah saatlerine göre 15 milyar dolar azalarak 606 milyar dolara düştü.
Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, düne göre yüzde 2.03 artarak 16 bin dolar bandında işlem görüyor.
269 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.5\'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 2.03, Ethereum yüzde 0.73, Ripple yüzde 18.86 artarken, Litecoin yüzde 0.03 ve Bitcoin Cash yüzde 1.65 düştü.

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