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Ekonomi

KRİPTOPARA - Güney Kore'nin yasağından sonra Bitcoin yüzde 13'ten fazla düştü

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Güney Kore bankalarının Ocak ayından itibaren Bitcoin takas hizmetleri vermeyi durduracaklarını açıklamalarının ardından, Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 13'ten fazla düşüşle 14 bin 400 dolar düzeyine kadar geriledi

28 Aralık 2017 14:47

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Güney Kore bankalarının Ocak ayından itibaren Bitcoin takas hizmetleri vermeyi durduracaklarını açıklamalarının ardından, Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 13\'ten fazla düşüşle 14 bin 400 dolar düzeyine kadar geriledi.
Korea Biz Wire’ın haberine göre, ülkedeki iki büyük banka \"kredi kartında biriken puanları bitcoine çevirme\" hizmetine son verecek. KB Kookmiin ve Shinhan bankaları tarafından gerçekleştirilen ve halen geçerli olan uygulamaya göre, KB Kookmin Kart ve Shinhan Kart puanları ile bir kriptopara birimi olan ve her iki bankayla da ortaklık anlaşması imzalayan Coinplug satın alabiliyorlar.
Güney Kore Hükümetinin kriptoparalara karşı alacağı önlemler alınacağını ay başında açıklayan Kore Mali Denetim Komisyonu yöneticisi Choi Hong-sik, “Bankaların kriptoparalarla işlem yapmalarını önleyeceğiz” demişti. Korea Biz Wire’ın haberine göre, Choi’nin açıklamasından sonra bankalar birer birer kriptopara takas hizmetlerine son verdiler.
Kore\'deki gelişmelerin başka ülkelerde de yinelenebileceği endişesiyle, beş büyük kripto paradan Ethereum yüzde 8.63 düşüşle 717.49 dolara, Bitcoin Cash yüzde 12.94 düşüşle 2,632 dolara ve Litecoin de yüzde 12.09 düşüşle 252.75 dolara gerilerken, Ripple yüzde 7.14 artışla 1.35 dolara çıktı.
Son 24 saatte 30 milyar 115 milyon dolarlık işlemin yapıldığı kriptopara piyasalarının toplam büyüklüğü de, 606 milyar dolardan, 553 milyar dolara geriledi.

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