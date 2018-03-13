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Ekonomi

KRİPTOPARA - En büyüklerden sadece Cardano arttı.

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 2

13 Mart 2018 12:47

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.06 düştü.
Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra’nın kripto para birimlerine uluslararası düzenleme getirme talebiyle Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunacağı ve Japonya’nın Nisan ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerinin kara para aklama için kullanımının önüne geçilmesi için harekete geçeceği haberlerinin ardından dün genel bir artış gözlemlenen kripto para birimleri piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 100 sanal para birimi arasından 77’si düştü.
Toplam 1,558 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.06’lık bir düşüşle 9 bin 429 dolardan işlem gördü. Bitcoin 159 milyar 514 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.9’unu oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca yüzde 2.38\'lik bir artışla Cardano yükseldi. 
Piyasada son 24 saatte gözlemlenen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 381 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 864 milyon dolar olarak hesaplandı.
Cnbc’de yer alan habere göre ise Wall Street Analisti ve Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, geliştirdiği “Bitcoin misery index”e göre piyasada gözlemlenen düşüşle şu an Bitcoin yatırımı yapmak için “en doğru zaman” olduğunu söyledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.06,
- Ethereum yüzde 2.13,
- Ripple yüzde 2.49,
- Bitcoin Cash yüzde 3.26,
- Litecoin yüzde 3.82,
- NEO yüzde 3.93,
- Stellar yüzde 0.60,
- EOS yüzde 3.07,
- Monero yüzde 5.79 düşerken,
- Cardano yüzde 2.38 arttı.

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